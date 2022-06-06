Türkiye’yi dolaşarak çocuklara sapanla kuş vurmak yerine, gözlemlemeyi öğretiyor

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü’nde kuş gözlemi çalışmalarıyla bölgeye değer katan genç kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu, doğa ve kuş tanıtım çalışmaları için Türkiye’nin dört bir yanına seyahat ediyor. Abbasoğlu, gezdiği yerlerde çocuklara kuş gözlemciliğini sevdiriyor.

Genç yaşta Türkiye’de görülen 495 kuş türünün 346’sını gözlemleyerek kayıt altına alan kuş bilimci Abbasoğlu, son olarak Muğla’nın yangından etkilenen Pınar köyündeki çocuklar ile buluştu. Alanda kuş gözlemi yapan Abbasoğlu, “Hafta sonu okulumuz İstanbul Saint Joseph Lisesi ile Muğla’nın yangından etkilenen çam ormanları kıyısında, Pınar köyündeydim. Buradaki çocuklarla birlikte birbirimizden çok şey öğrendik. Maalesef bu coğrafyada bilinçsiz avlanma çok yaygın, mesela arıkuşu en çok vurulan kuşlardan biri. İlk gün, gelir gelmez bu durumu öğrendikten sonra köyde bilinçsiz avı engellemek için elimden geleni yaptım. Yani bu gezide, sadece çevredeki kuşları kaydetmek ve fotoğraflamak yerine onları elimden geldiğince tanıtmaya karar verdim. Hem çocuklara, hem öğretmenlere farkında olunmayan bu muhteşem doğayı ve kuşları göstermeye çalıştım. Özellikle müdür bey sonrasında çok etkilendiğini söyledi. Çocuklar gözlem yapmak için can atmaya, sapanla kuş vuranlar bırakmaya başladı. Tüm bu emekler sayesinde, Pınar köyü artık av karşıtı bir köy oluyor. Türkiye’deki binlerce köyün arasında sadece biri olsa bile kısa sürede bu kadar olumlu etkiler bırakması çok umut verici. Hatta bu olaydan sonra, eğitim sistemimizde de bu konulardan kısaca bahsedilmesinin ülkemizde doğa koruma alanında çok büyük katkı ve ilerleme sağlayacağını düşünüyorum" dedi.