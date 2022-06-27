Türkiye, 2022 yılında gerek çevreden enerjiye, gerek sanayiden tarıma, gerekse şehirleşmeden ulaşıma kadar birçok alanda yürütülen projelerle iklim değişikliği ile mücadelede her geçen gün elini daha da güçlendiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geride bıraktığımız Şubat ayında Türkiye’nin ilk İklim Şurası gerçekleştirilmiş ve 7 farklı alanda yeni yol haritası belirlenmişti. Şura’da alınan 217 yeni karar, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik önem taşıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iklim değişikliğiyle mücadelede kritik adımlardan biri olan Türkiye’nin ilk İklim Şurası, 21-25 Şubat’ta, iklim değişikliğinden en çok etkilenen illerden Konya’da düzenlenmişti. Bu çerçevede Şura’da 7 farklı alanda, Türkiye’nin yeni yol haritası belirlendi.

İklim Şurası’nda 217 yeni karar alındı

İklim Şurası’nda, 3 ay süren yoğun çalışmalar sonucu iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda 217 yeni karar alındı. İklim Uyumlu Şehirler, İklim Dostu Tarım, Kuraklık Eylem Planı, Çevreci ve Temiz Ulaşım Ağı, Yeşil Enerji, Yeşil Ekonomi ve İklim Eğitimi, alınan kararların önemli başlıkları.

Bu 217 kararın 76’sını ulaştırma, sanayi, tarım, yutak alanlar, atıkların azaltılması, 34’ünü bilim ve teknoloji; 21’ini yeşil finansman ve karbon fiyatlama, 20’sini iklim değişikliğine uyum, 24’ünü yerel yönetimler; 42’sini de sağlık, eğitim, adil geçiş, iklim adaleti ve iklim göçü oluşturuyor.

Alınan 217 önemli kararın tamamı İklim Şurası’nın resmi internet sitesinde https://iklimsurasi.gov.tr/sayfa/sonuc-bildirgesi linki ile yayımlandı.

Alınan bu kararlar, Türkiye’nin iklim değişikliği konusundaki taahhütlerini hukuki zeminde güçlendirecek “İklim Kanunu”nun hazırlanmasında da önemli bir referans kaynağı olma özelliği taşıyor.

2021 yılı Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin, Paris İklim Anlaşması’na taraf olacağını ve iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığını bütün dünyayla paylaşmış, akabinde 2053 net sıfır emisyon ile yeşil kalkınma hedefini açıklamıştı. Türkiye, Paris İklim Anlaşması’na TBMM’de yapılan oylama sonucu resmi olarak taraf oldu ve gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar, gerekse iklim değişikliğiyle mücadelede atılan kritik adımlar, köklü yapısal reformları da beraberinde getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan iklim değişikliğiyle mücadelede yüzlerce proje

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık yönetiminden atık su arıtmaya, hava kalitesinin iyileştirilmesinden denizlerin, akarsuların korunmasına; yeşil alanların artırılmasından bisiklet yollarının, yeşil yürüyüş yollarının yapılmasına kadar yüzlerce proje yürütüyor. İklim değişikliğiyle mücadelede çevrenin korunması için en önemli adımlardan biri de atıkların geri dönüşümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde, 2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2020 yılında yüzde 22,4, 2021 yılında ise yüzde 25’e yükseldi. 2023 yılı hedefi ise yüzde 35 olarak belirlendi.