Türkiye’nin yaban hayat dergisi çıktı.

Türkiye’de kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan Türkiye Yaban Hayatı Dergisi yayın hayatına başladı. Kuruculuğunu yaban hayatı araştırmacısı Ahmet Taşçı, editörlüğünü Büşra Kaya’nın yaptığı dergide birbirinden önemli yazılar dijital ortamda okuyucularla buluştu.

E-dergi olarak yayınlan dergi alanında akademisyen ve gönüllü araştırmacıların bulunduğu yazar kadrosuyla değerli bilgiler sunuyor. Her sayıda Türkiye’de yaşayan canlı türleri hakkında bilgiler verilecek dergide ayrıca ülkemizde önemsenmeyen, nesilleri tükenme tehlikesi karşı karşıya kalan önemli türlerin doğal hayatta korunması ve biyoçeşitlilik temelinde önemli bir farkındalık oluşturacak. 79 sayfadan oluşan derginin ilk sayısında böceklerden, bitki çeşitliğine, yaban hayat ile insan ilişkisinden, mantar ve kuşlara kadar bir çok fotoğraf ve bilgi yer alıyor.

"https://turkiyeyabanhayati.org/blog/detail/turkiyenin-ilk-ve-tek-yaban-hayati-dergisi" linki üzerinden ulaşabileceğinin altını çizen Ahmet Taşçı, "Türkiye ülke olarak Avrupa’nın iki önemli göç yollarından biri, bu sebeple yaban hayatı değerlerinin korunması ve bu konuda bilinç oluşturması önem arz ediyor." dedi.

Taşçı, ayrıca dergi de ele alınacak konuların 7’den 70’e doğaya meraklı herkesin rahatça okuyabileceği, doğal hayata farklı gözle bakabileceği içerikte olduğunu ifade etti.