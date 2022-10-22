Türkiye’nin tritikale ihtiyacının yüzde 50’si Sivas’ta üretiliyor

Türkiye’nin tritikale ihtiyacının yüzde 50’sinin karşılandığı Ulaş Tarım İşletmesinde tohum ekimi başladı.

Buğday ve arpanın çok iyi yetişmediği arazilerde kaliteli verim alabilmek için “Tritikale” çeşidinin ekimini tercih ediliyor. Bu çerçevede Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde 14 bin 500 dekar arazide tritikale tohumu ekimine başlanıldı. Hem hububat hem de yem bitkisi olarak kullanılan bu çeşit, kalitesi ve verimiyle de dikkat çekiyor. Türkiye’nin yüzde 50 tritikale tohum ihtiyacının karşılandığı işletmede ekimin yaklaşık 20 gün sürmesi planlanıyor. 200 beygir gücünde traktörler kullanıldığı ekim dron ile havadan da görüntülendi.

“Ülkemizin yüzde 50 tritikale tohumculuğunu karşılamaktayız”

"Şu an işletmemizde ekim faaliyetleri sürmektedir" diyen Ulaş Tarım İşletmeciliği Müdür Yardımcısı Şenol Aksu, “Buğday ve arpanın çok iyi yetişmediği arazilerde kaliteli verim alabilmek için ’tritikale’ çeşidini kullanmaktayız. Ana çeşit olarak buğday, baba çeşit çavdardır. Kaliteli bir çeşittir. Yem bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Biz işletme olarak 14 bin 500 dekar alanda tritikale tohumculuğu yapmaktayız. Ülkemizin yüzde 50 tritikale tohumculuğunu karşılamaktayız. Ekim bizde 3 hafta, 20-21 gün içerisinde ekim faaliyetimiz tamamlanır. Kış dönemine girer. Bahar döneminden itibaren gelişmesine başlar. Daha sonra yabancı ot ilaçlaması yapılır. Başak çekimini tamamlarız. Temmuz ayının sonunda itibaren de hasadını gerçekleştiririz. Tritikale hem hububat hem de yem bitkisidir. Buğday ve arpanın verimli yetişmediği yerlerde tritikaleyi ekmemiz daha avantajlıdır. Biz 3 mibzerle ekim faaliyetimiz sürdürüyoruz. Bunlar 200 beygir gücünde olan traktörlerdir” dedi.