Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi açılıyor

Türkiye’de ilk kez spor temalı olarak yapımına başlanılan Ortahisar Millet Bahçesi’nde çalışmalar tamamlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Millet Bahçesi’ni bu yılın Haziran sonu ya da Temmuz ayı başlarında açmayı planladıklarını belirterek projenin, Trabzon’un vitrin projelerinden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye’de ilk kez İstanbul’un dışında şampiyonlukların yaşandığı Trabzonspor’un eski stadı Hüseyin Avni Aker’in yerinde yapılan Ortahisar Millet Bahçesi, Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 62 dönümlük alanda inşa edilen millet bahçesinde Türkiye’deki diğer millet bahçelerinde olmayan futbol sahası ve tribün bulunuyor. Vatandaşların rahatlıkla spor yapabileceği bir sistem kurulan millet bahçesinde 400 metrekarelik alanlarda sentetik buz pateni sahası inşa edilirken, çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Millet bahçesinde ayrıca çocuklar ve gençler için 600 metrekare alanda da kaykay yapılabilecekleri 8 rampa ve çanak düzeneği bulunuyor. 7 binin üzerinde bitki ve ağacın dikilerek yeşil alana dönüştürülen millet bahçesinde millet kıraathanesi, restoran, eğlenme ve dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacak.

Birinci etabının maliyeti yaklaşık 23 milyon lira olan Ortahisar Millet Bahçesi’nin altında 300 araçlık otopark da bulunuyor.