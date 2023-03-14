Türkiye’nin ilk milli parkındaki kar kuyuları görenleri geçmişe götürüyor

Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda bulunan yapay kar kuyuları, görenleri geçmişe götürüyor.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı bünyesinde barındırdığı 5 asırlık doğal ağaçları, birçok bitki ve hayvan türlerinin yanı sıra sahip olduğu özellikleriyle dikkat çekiyor. Yozgat halkı için önemli bir değer olan Çamlık Milli Parkı’nda 60-70 yıl öncesine kadar dahi yerel halk tarafından doğal buzdolabı olarak yıllarca kullanılmış kar kuyuları bulunuyor. Özellikle yaz mevsiminde Yozgat halkının serinlemek, yiyecek, içeceklerini muhafaza etmek ve dondurma yapımında kullanılmak üzere yapay yollardan elde edilen 16 adet kar kuyusu Çamlık Milli Parkı’nda yer alıyor. Bunlardan 2 tanesinin toprakla dolan içi temizlenirken, kar kuyularını görenler geçmişe yolculuk ediyor.

Asırlık ağaçlar arasında dron ile görüntülenen 4 metre derinlikteki kar kuyuları, eşsiz manzarasıyla da kendisine hayran bırakıyor.

Yozgat Çamlık Milli Parkı’na giderek kar kuyularını görüntüleyen Erdoğan Budak isimli vatandaş, "Büyüklerimizden duyduğumuza göre çamlıkta çok sayıda kar kuyusu var. Bunlar 1950’li yıllarda doğal buzdolabı olarak kullanılıyormuş. Kışın kar yağınca bu kuyulara karlar basılıyormuş, daha sonra üzerine toprak seriliyor ve hasır, çul serilerek havayla teması kesiliyormuş. Yazın sıcağında da bu karlar çıkarılarak hem dondurma yapımında hem de farklı içeceklerde kullanılıyormuş. Eskiden vatandaşlar soğukta durmasa gereken eşyalarını, gıdalarını burada muhafaza ediyormuş. Kar kuyusunun eni 6 metreyi, derinliği de 4 metreyi buluyor. Zamanla toprakla buralar dolmuş, daha fazla da olduğu söyleniyor" dedi.

Kar kuyularını ilk defa gördüğünü söyleyen Hüseyin Budak ise, "Kar kuyuları çok hoşuma gitti, fotoğraf çektim. Çevremdeki insanlarla paylaşıyorum fotoğrafları. Bu kar kuyularıyla ilgili yaptığım araştırmalarda daha önce insanların buraları doğal buzdolabı olarak kullandığı, yiyeceklerini saklamak için kullandıklarını öğrendim. Yazın da serinlemek için kullandıklarını öğrendim, burası çok hoşuma gitti" şeklinde konuştu.