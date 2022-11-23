Türkiye’nin ilk Kıbrıs Barış Anıtı ve Ersin Tatar Parkı Diyarbakır’da yapıldı

Diyarbakır Bağlar Belediyesi tarafından, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Diyarbakırlı şehit ve gazilerin anısına yaptırılan Kıbrıs Barış Anıtı ve Ersin Tatar Parkı projesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle açıldı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Diyarbakırlı şehit ve gazilerin anısı Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’nde hayata geçirilen park projesi ve Türkiye’de bir ilk olan Kıbrıs Barış Anıtı’nda yaşatılacak.

Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışı yapılan parka adının verilmesinden gurur duyduğunu belirtti.

Tatar, “Böyle halk parkının açılışıyla birlikte benim adımın verilmesi çok onur edicidir. Kıbrıs Türk halkının da buradaki sevgisi ve Diyarbakırlıların bize gösterdiği hürmetten dolayı tüm Diyarbakırlılara teşekkür ediyorum. Bu park aramızdaki muhabbetin daha da artmasına vesile olacaktır. Bu bakımdan önemli buluyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatında şehit düşen 4 Diyarbakırlı kardeşimizin hatırına ve aynı zamanda 500’e yakın bu bölgeden Kıbrıs Barış Harekatına katılıp gazi olanlara da buradaki anıt, onların gösterdiği kahramanlıkları ifade ediyor. Esasında Diyarbakır’dan bütün Türkiye’ye bu mesaj gidiyor. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra Kıbrıs’ta yeni dönemin başladığını söyleyen Tatar, “Mehmetçiklerin 1974 Kıbrıs Barış Harekatında gösterdikleri büyük fedakarlıklarla Kıbrıs’ta yeni dönem başladı. Bu harekattan sonra KKTC’nin temelleri atıldı. Böylelikle 15 Kasım 1983 yılında bütün dünyaya bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve egemenlik haklarımızı açıkladık. Türkiye Cumhuriyeti’nin buna tamamıyla sahip çıkması ve şuanda da yürütmekte olduğumuz yeni siyaset artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliğiyle ancak bir anlaşmanın olabileceğini açıkladık. Artık federal anlayışla bir çözüm modelinin geride kaldığını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Eylül’de New York’ta yaptığı tarihi konuşmayla bütün dünyaya ve uluslararası topluma KKTC’yi tanıma vaktinin geldiğini duyurdu. Bütün bu mücadelenin esasında son yıllardaki önemli çalışmaların ve siyasetin daha da benimsenmesiyle milletçe KKTC’ye sahip çıkmamızdır” diye konuştu.

“Olumsuz bir sorunda F-16’lar yanımızda”

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin ülkede silahlanmalarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin yanlarında olduğunu ifade eden Tatar, “Dünyadaki çeşitli gelişmelere baktığımızda bir takım talihsiz gelişmelerin de olduğunu görüyoruz. 1974’ten sonra Amerika’nın silah ambargosunun kaldırılmasıyla elbette bir takım farklı değerlendirmeler olmuştur. Kimilerine göre Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Amerika’ya ve Avrupa Birliği’ne bağlılığını ispat etmesi dolayısıyla böyle bir mükafatın hiçbir anlamı yok. Küçücük adada daha fazla silahlanmalarıyla elbette Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bizlerin seyirci kalmasını beklemesinler. Muharrir adımlar atıldığında orada elbette arzu edilmeyen olaylar olacaktır. İnşallah öyle bir duruma gelmez. Şuanda bu konuya ilişkin haberler söz konusu. Ama böyle bir durumun kimseye fayda sağlamayacağını hepimiz biliyoruz. Akşam komutanımızla konuştuğumuzda ‘olası bir sorunda F-16’larımız 5 dakikada, 10 dakikada ise Mehmetçik oradadır’ dedi. Dolayısıyla bizlerle mücadelelerini dikkat alabilirler ama Türkiye ile mücadelelerinde bu yaptıkları boşunadır. Bu gibi konularda dikkatli olmaları gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurlarına yönelik başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkında konuşan Tatar, “Geçen günlerde yapılan harekatın, bütün dünyanın gözleri önünde Türkiye’nin ansızın neler yapabileceğinin bir ifadesidir. Dolayısıyla terör örgütlerinin İstiklal Caddesinde yaptıkları saldırıların ve çirkinliklerin bizim tarafımızdan da lanetlendiğini buradan belirtmek isterim” ifadelerinde bulundu.

Kıbrıs Barış Anıtı ve Ersin Tatar Parkının açılış töreninde konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, şunları söyledi:

“Mehmetçiğimiz Kıbrıs Barış Harekatına oradaki kardeşlerimizi ve soydaşlarımızı yaptıkları zulümden kurtarmak için katıldı. Türkiye’nin her yerinde Mehmetçiğimiz Barış Harekatına katılmış ve bu harekatta Diyarbakır ilimizden de bu harekatta oradaki kardeşlerimiz için 4 Mehmetçiğimiz şehadet şerbetini içmiş, 533 Mehmetçiğimiz de gazilik unvanını almıştır. Açılışını gerçekleştireceğimiz bu park aynı zamanda şehitlerimizin adının da yaşayacağı anıtının bir park olarak tarihe geçmiş olacak”

Bağcılar Mahallesi Havaalanı istikametinde 35 bin metrekarelik alanda inşa edilen çok amaçlı park projesinin açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Hİ-RK-Y)