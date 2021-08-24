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Türkiye’nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

Muğla’da meydana gelen ve 2 haftadan fazla devam eden yangınlar, Gökbel Vadisi’nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Eşsiz manzarasıyla hayran bırakan kayalar havadan görüntülendi.

Çevre 24.08.2021, 09:18
Türkiye’nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

Muğla’da meydana gelen ve 2 haftadan fazla devam eden yangınlar, Gökbel Vadisi’nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Eşsiz manzarasıyla hayran bırakan kayalar havadan görüntülendi.

Muğla’nın Milas ve Yatağan ile Aydın’ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi’nde bulunan kayalar, orman yangınlarından hasar almadan kurtuldu. Türkiye’nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi’nde bulunan kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Görünümüyle kendine hayran bırakan kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri bulunmazken, yüzyıllara meydan okuyan kayaların eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

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