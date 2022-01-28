Türkiye’nin en yaşlı ilçesi Ağın’da kar manzarası

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Elazığ’ın şirin ilçesi Ağın, seyrine doyumsuz manzara sunuyor. Türkiye’nin en yaşlı ilçesi olarak da bilinen kentte oluşan kartpostallık görüntüler drone kamerasına yansıdı.

Tarihi konakları, camileri ve Keban Baraj Gölüyle açık hava müzesi görünümünde olan Ağın ilçesinde, 18 Ocaktan bu yana aralıklarla kar yağıyor. Türkiye’nin en yaşlı ilçe nüfusuna sahip ve "Sakin şehir" olma yolunda ilerleyen ilçe kar yağışı ile birlikte eşsiz bir manzaraya büründü. 3 tarafı sularla çevrili olması nedeniyle yarım ada konumunda görsel bir güzellik sunan ve üzerinde 4 farklı türden 10 bin adet badem ağacından ismini alan ada da kar yağışıyla beyaza büründü.

Görsel şölen sunan şirin ilçedeki manzara ise drone ile görüntülendi.