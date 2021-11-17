Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı, adacıklar ortaya çıktı

Türkiye’nin en uzun nehri bin 355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak’ta su seviyesi gözle görülür düzeyde düştü. Suların çekilmesiyle birlikte nehir yatağında adacıklar ortaya çıktı.

İç Anadolu’nun en doğusundaki Sivas ilinin İmranlı ilçesindeki Kızıldağ’ın güney yamaçlarından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun’dan geçerek Karadeniz’e dökülen Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta su seviyesi düşüş yaşanıyor. Bin 355 kilometre uzunluğundaki nehir yatağında, su seviyesinin azalması ile birlikte adacıklar ortaya çıktı. Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinden de geçen Kızılırmak’ta, son yıllarda yağmur yağışlarının azalması ve tarım arazilerini düzensiz sulamaları sebebiyle debide düşüş yaşanıyor. Suyun çekildiği Kızılırmak, drone ile havadan görüntülendi.

"Çocukluğumda coşkuluydu"

Bölgede yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, çocukluk yıllarında Kızılırmak nehrinin coşkulu bir şekilde aktığını ve iklim değişikliği sebebi ile su seviyesinin düştüğünü ifade ederek, "Kızılırmak biliyorsunuz Sivas’tan doğuyor. Büyük bir yay çizerek İç Anadolu’yu sulayarak birçok yerden geliyor. Kırıkkale Yahşihan ilçesindeki ırmak bucağındayız. Irmak o kadar coşkulu, o kadar güzel akar, o kadar insanlar mutlu mesut hem etrafında piknik alanları hem sulama alanları ve içerisinde müthiş güzel balıklar yetişirdi. Bizim çocukluğumuzda hatta kayıkla geçilirdi" dedi.

"Akıntı yok, gölet haline dönüştü"

Su debisinin iyice azaldığını dile getiren Durulmuş, "Irmak yalnız verimliliğini, su hacmini, debisini iyice azalttı. Bunun birçok nedenleri var. Öncelikle iklimden kaynaklanıyor. Türkiye’de iklim maalesef değişti. Irmak çok acıklı durumda maalesef akmıyor. Eskiden bizim çocukluğumuzda lezzetli yediğimiz balıklar maalesef yok. Diğer barajlarda yaşayan sazanlar var ama lezzeti kalmadı çünkü su yok, su kirlendi. Biz ayna gibi resmini görürdük ırmağa baktığımız zaman. O kadar güzel o kadar doğal bir akış vardı ki şuanda görüyorsunuz bitmek üzere tahminen bir, bir buçuk metre ırmak bitmiş. Akıntı bile göremiyorsunuz, bir gölet haline dönüşmüş iklim nedeniyle" diye konuştu.

"Bugün hüzünlendim, çünkü ırmak iyice azalmış"

Kızılırmak nehrinin Türkiye için bir tarih olduğunu anlatan Durulmuş, "Bundan daha iyi olmalı, beslemeliyiz, kirletmemeliyiz. Bugün hüzünlendim, çünkü ırmak iyice azalmış. Çoğu zamanda böyle az. Maalesef bu adacıklar hiç gözükmezdi. Doğanın intikam almasına katılıyorum. Türkiye’yi besleyen buradan oraya kadar etraftaki bütün sebzeleri meyveleri suluyor. Kızılırmak, Türkiye’nin ekonomisi, güzelliği ve her şeyi ama maalesef gittikçe masumlaşıyor. Bizlerde masumlaşıyoruz. Daha görkemli olmalı bu ırmak, her yönüyle gürül gürül akmalı ve gürül gürül verimli hale getirilmeli diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.