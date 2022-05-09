Türkiye’nin en uzun demir yolu köprüsü Elazığ’da

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bulunan yapıldığı dönemde dünyanın 3., Türkiye’nin ise en uzunu olan Fırat Demiryolu Köprüsü, Elazığ ile Malatya illerini birbirine bağlarken, aynı zamanda geçiş yolu olarak kullanılıyor.

Türkiye’de demir yolu uzunluğu bakımından 1’inci sırada yer alan Fırat Demiryolu Köprüsünün bir ayağı Elazığ’da bir ayağı da Malatya’da bulunuyor. 22 milyon liraya mal olan köprü, aynı zamanda trenle yolculuk yapan turistlerin vazgeçilmez duraklarından biri haline geldi. Köprünün temellerinin kazıktan, ayaklarının betonarme ve tabliyelerinin ise çelik yapı olması köprünün en büyük özellikleri arasında yer alıyor. Eni 4.5 metre, yüksekliği 6 metre, taşıyacağı tonajı ise 20 olan köprü, Türkiye’nin en uzun, yapıldığı dönemde ise dünyanın en uzun 3’üncü demiryolu köprüsü olma özelliğini taşımıştı. 1981 yılında yapımına başlanan 2 bin 30 metre uzunluğundaki köprü, 1986 yılında tamamlanarak hizmete açıldı.

32 ayaktan oluşuyor

Köprünün yapımına 1981 yılında başladığını belirten Gemici köyü muhtarı Ali Aydemir, "5 sene sonra da yapımı tamamlandı. Temel atma törenine Kenan Evren geldi, köprüyü rahmetli Turgut Özal trenle geçiş yaparak açtı. 5 senede yapılan bir köprüdür. 2 bin 30 metre civarında bir uzunluğu 32 ayaktan oluşan çelik konsollu bir köprüdür. Köprümüz demir yapı ve uzunluk bakımından Türkiye’de 1’inci sıradadır. Bu köprünün yapımında ben de 2.5 sene çalıştım. Çalışmadan sonra da askere gittim. Maalesef henüz yeteri kadar tanınmayan bir köprü. Sadece köprü de değil bizim sahil kısmı köylerimiz genel olarak bilinmiyor. Bu köprüden genelde yük trenleri geçiyor günlük olarak da 4 sefer yolcu treni geçiyor. Birisi Elazığ-Adana arası giden yolcu treni bir diğeri de ekspres olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’e giden trenlerdir. Yolumuz olmadığından dolayı ile uzaklığından dolayı keşfedilmemiş bir yerdeyiz ama biz çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz “dedi.