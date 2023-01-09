Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri o ilçe oldu

Türkiye’de dün gece en soğuk yerleşim yeri Sivas’ın İmranlı ilçesi oldu.

Anadolu’nun en soğuk illerinden biri olan Sivas’ta Sibirya soğukları kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sayfasından alınan bilgilere göre Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri ise eksi 19,6 ile Sivas’ın İmranlı ilçesi oldu.