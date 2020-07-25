Türkiye’nin en kuzeyinde saklı bir koy: Hamsilos

Türkiye’nin en kuzeyinde ’saklı bir koy’ olan Hamsilos, tarihteki önemini günümüzde de koruyor. Hamsilos Koyu ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Hamsilos Koyu, bir diğer deyimle Hamsilos Tabiat Parkı Türkiye’nin en kuzey noktasında yer alıyor. Buzul aşındırması sonucu oluşmuş ve dünyada kendiliğinden oluşan tek koy özelliğini taşıyor. Koyun deniz ile birleştiği kısım oldukça geniş, iç kısımlara ilerledikçe daralıyor ve ormanlaşıyor. Fil kafasını andıran bir görüntüsü olan bu koy geçmişte korsan gemilerinin gizlendiği ve günümüzde ise balıkçıların fırtınalı havalarda korundukları yer olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Hamsilos’un önemine dair açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Müdür Hikmet Tosun, "Hamsilos Koyu Türkiye’nin tek fiyordu olarak tarihe geçmiş bir yerdir. Korsanların gizlendiği, açıkta gemilerin geçtiği ve kıyıyı görmediği saklı bir koy. Deniz, karaya sokulmuş, akarsu yoluyla oluşmuş bir koy değil. Bu bölgenin ağaçlarının ambiyansı bile çok farklı. Ağaçlar rüzgarların ters yönüne doğru eğilmiş vaziyette. Çok önemli bir aktivite merkezi ve önemli bir doğa turizm merkezi. Dolayısıyla birçok insan bu bölgeyi seviyor. Bizim çocukluğumuzda köfteleri yediğimiz, denize gittiğimiz, annelerimizin el işi yaptığı Sinop’un bir nefes alanı. İki yer vardı, birisi Hamsilos, diğeri bahçeler dediğimiz yer. Biz buralarda büyüdük. Sinop’un aidiyeti olduğu yerler. Tabii, son yıllarda Sinop bize bırakılamayacak kadar güzel bir yer oldu. Dışarıdan gelen birçok insan da buraları keşfetti. Özellikle komşu illerden; Kastamonu, Samsun gibi bölgelere ait plakalı çok sayıda aracın gelip kamp yaptığı, dinlendiği, denize girdiği alanlar. Turların olmazsa olmaz dediği, mutlaka görmek istediği bir alan. Sinop turizmine de önemli bir katkı payı var. Burada karavan turizmi de mevcut kampçılar, çadır kurmak isteyenler Akliman mesire alanlarında kuruyorlar. Özellikle doğacılar, çadırla seyahat edenler hep o bölgede konaklıyorlar. Asla yasak söz konusu değil, insanlar istediği gibi gidip kalabilir. Üstelik belki de Türkiye’nin tek ücretsiz bölgesidir. Kısacası Hamsilos bölgesi görülmeye çok değer. Farklı ambiyansı var. Karadenize hiç benzemeyen bir bölge. Bölgenin fotoğrafının kime gösterirseniz gösterin burası Karadeniz değil derler size. Karadeniz Bölgesi’ne aykırı bir yer diyebiliriz" dedi.