Türkiye’nin en hızlı akan çayında artan su seviyesi korkutuyor

Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye ayıran ve Türkiye’nin en hızlı akan çayı olan Harşit Çayı yüksek kesimlerdeki kalın kar kütlelerinin erimesiyle birlikte aşırı derecede yükseldi.

Vauk Dağından doğarak 160 kilometre sonra Giresun’un Tirebolu ilçesinden Karadeniz’e dökülen Harşit Çayı’nın su seviyesi son aylarda yoğun şekilde yağan karların erimesiyle mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Kurak geçen sonbaharın ardından kış mevsiminde etkili kar yağışları Harşit Çayı’nın su seviyesini de mevsim normallerinin üzerinde artırdı. Kent merkezi ile Torul, Kürtün ve Doğankent’i geçip Tirebolu’dan denize dökülen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından biri olma özelliği taşıyan Harşit Çayı’nın su seviyesinin artması taşkın riski tartışmalarına neden oldu. Geçtiğimiz ay 60 metreküp doluluk oranına sahip olan Harşit çayında doluluk oranı Nisan ayı itibariyle saniyede 93 metreküp olarak ölçüldü.

Harşit çayının debinin artması bu çay üzerine enerji üretimi amacıyla kurulan barajlardaki su seviyesinin de artmasına neden oldu. Kürtün Barajında doluluk oranı yüzde 83, Torul Barajında doluluk oranı yüzde 66 seviyesine yükseldi.

“Geçmişte yolların suyla dolduğunu hatırlıyorum”

Kent merkezinden geçtiği kısımda ıslah çalışması yapılan Harşit Çayında su seviyesinin artmasını endişeyle izlediklerini kaydeden vatandaşlardan Atilla Asil, “Şehrin aşağı ve yukarı bölgelerinde araziler doldu. Şu anda yapılan ıslah çalışmaları bence yetersiz dar ve küçük. Bu su 50-60 kilometrelik vadilerden geliyor. Bunun hesabını yapanlar tam yapmamış, inşallah bunu düşünürler. Bu su yoğun bir şekilde gelse yetmez, taşkınlar olur. Geçmişte, Bağlarbaşı mahallesinden, Jandarma bölgesine kadar yolların suyla dolduğunu hatırlıyorum. Daha önceki yıllarda aşırı yağıştan dolayı araçların, hayvanların sürüklenmeleri oldu” dedi.

Islah çalışmalarının yapılmadığı bölgelerde taşkınlar olabileceğini savunan Yaşar Koç ise “Eskiden yağmur çok yağınca taşmalar oluyordu. Gümüşhane’de eskiden her 10 yılda bir sel taşkınları oluyordu ama şu an öyle bir durum görünmüyor. Islah çalışmalarının yapılmadığı yerlerde taşmalar olabilir” ifadelerini kullandı.