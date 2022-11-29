Türkiye’nin en geniş gövdeli ceviz ağacı için tescil başvurusu yapıldı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bulunan yaşlı ceviz, meşe ve ardıç ağaçlarının ’anıt ağaç’ olarak tescili amacıyla başvuruda bulunuldu.

Tunceli’nin Pülümür İlçe Belediyesi ile Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği tarafından ilçede yaklaşık 3 yıldır bitki ve ağaçların tespiti amacıyla çalışma yürütülüyor. 2 yıl daha sürecek olan çalışma çerçevesinde geçtiğimiz yaz mevsiminde ilçede anıt ağaç özelliklerine sahip ağaçlar üzerinde çalışıldı. Çalışmada, Kocatepe, Boğalı ve Çakırkaya köylerinde yaşları 100 ile 700 yıl arasında değişen 9 ceviz, meşe ve ardıç ağacı tespit edildi.

Pülümür Belediye Başkanlığı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yaparak bahsi geçen 9 ağacın ’anıt ağaç’ olarak tescili için başvuruda bulundu. Tespit edilen ağaçlardan Çakırkaya köyünde bulunan 922 santimetre gövde çevresi, 13 metre boyu olan ve 700 yaşın üzerinde olduğu tahmin edilen ceviz ağacının Türkiye’deki en geniş gövdeli ceviz ağacı olduğu düşünüyor.

Köydeki ceviz ağacını yerinde inceleyen Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ’’Pülümür Belediyesi olarak ilçedeki bitkilerle ilgili bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı Ankara’da bulunan Kırsal Çevre ve Orman Sorunları Araştırma Derneği ile ortak yapıyoruz. İçinde Ankara Üniversitesine bağlı hocaların da olduğu oldukça aktif ve faal çalışan bir dernek. 18 Mayısta alan çalışması esnasında anıt ağaçlarla ilgili de bir çalışma da bunun bir parçasıydı. Buradaki köylülerin talebi üzerine arkamızda görünen ağaçla ilgili gövdesinin çok geniş olduğu ve çok yaşının olduğu söylenmişti. Arkadaşların da yaptığı çalışmada tespit ettiklerine göre muhtemelen 700 yaş ya da üzerinde olduğu, 15 metreye yakın da boyu olduğu, muhtemeldir ki bu bölgede bu gövde ve yaşa sahip ender ağaçlardan biri’’ dedi.

Başlatılan çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Başkan Tosun, ’’Bu bölgedeki anıt ağaçlarla ilgili ceviz ağacıdır, meşe ağaçlarıdır ardıç ağaçlarıdır bu bölgedeki çalışmalara devam edeceğiz. Henüz üç yıldır çalışıyoruz. Çalışma iki yıl daha devam edecek. Bunları tespit ettiğimizde bunlarla ilgili başvurularımızı yapacağız. Bu ağaçla ilgili de ilgili derneğin hazırladığı bir rapor vardı. Bu rapora istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulmak üzere bir rapor hazırlandı. Biz de bunu üst yazısıyla beraber Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderdik. Tesciliyle ilgili talepte bulunduk” diye konuştu.

Başkan Tosun, anıt ağaç sayısının çoğalması, bilinir olması, koruma altına alınması açısından çalışmanın değerli olduğunu belirterek, “Hem ilgi duyan insanların bunları yerinde görmek istemesi buraya olan ilgiyi de artıracaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.