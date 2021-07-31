banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Bodrum'da yangın
Bodrum'da yangın
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı

Orman yangını ihtimaline karşı Gaziantep’te ormanlara girişin yasaklanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni ziyarete kapattı.

Çevre 31.07.2021, 14:34
Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı
banner502

Orman yangını ihtimaline karşı Gaziantep’te ormanlara girişin yasaklanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni ziyarete kapattı.

Orman yangınları nedeniyle Gaziantep Valiliği kentteki ormanlara 15 gün boyunca giriş yasağı getirdi. Yasak kararının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesine girişleri kapattı. Hayvanat bahçesine ziyaretçi yasağının duyurusunu sosyal medya üzerinden yapan belediye paylaşımda, "Gaziantep Valiliğince alınan karar doğrultusunda Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15.08.2021 tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501