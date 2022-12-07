Türkiye’nin en büyük fındık ağacı Giresun’da fındık tarımı yapılmayan ilçelerinden birisi olan Çamoluk’ta bulundu. İlçenin Ozan köyünde 30 metre boyundaki doğal fındık ağacının ‘Anıt Ağaç’ olarak korumaya alınması istendi.

Dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği Giresun’da fındık tarımı yapılmayan ilçelerden birisi olan Çamoluk ilçesi Ozan köyündeki fındık ağacının Türkiye’nin en büyük “Anıt Ağacı” olma özelliğini taşıyabileceği belirtildi.

Arazisinde bulunan fındık ağacının Türkiye’nin en büyük fındık ağacı olduğunu ileri süren Temel Altun, “Evimizin hemen yanı başındaki bahçesinde kim tarafından dikildiği ya da nasıl yetiştiği bilinmeyen fındık ağacı, tamamen doğal, herhangi bir ilaçlama, gübreleme gibi bakım yapılmadan kendi başına yaşamını sürdürüyor. Babamdan dedemden beri bildiğimiz ve dedemin babasından kaldığı söylenen bir fındık ağacı. Her sene fındığını topluyoruz, ancak bir sene çok oluyor, bir sene az oluyor. Çocukluğumda ağacına çıkarak sallayarak topluyorduk ama şimdi yere döküleni toplayabiliyoruz. Topladığımız fındığı satmıyoruz, çerezlik olarak kullanıyoruz. Fındık ağacını merak edip, incelemeye gelenler oluyor, şaşırıyorlar” dedi.

Anıt Ağaç için çalışma başlatılacak

Fındık ağacının ’Anıt Ağaç’ olarak tescillenmesi için gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirten Çamoluk Ziraat Odası Başkanı Ali Tatar ise “İlimizin, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde fındık tarımı yapılmamaktadır. Buna rağmen çok nadiren bazı bölgelerde fındık ağaçları bulunmaktadır. Ancak Çamoluk ilçemizin Ozan köyündeki bu fındık ağacının net yaşı bilinmemekle birlikte Türkiye’deki en büyük fındık ağaçlarından birisine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu fındık ağacının bir değer olduğunu, korunması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce yetkililer bu fındık ağacıyla ilgili bir çalışma yaptı. Tek gövdeli oluşu, bu fındık ağacının anıt ağaç olma özelliğini daha da artırıyor. Bu doğal fındık ağacının koruma altına alınması için Anıtlar Yüksek Kurulu’na bildirimde bulunacağız” diye konuştu.