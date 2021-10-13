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Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını barındıran Karabük’te sonbahar güzelliği

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük ormanlarında sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar renk cümbüşüne büründü.

Çevre 13.10.2021, 12:11
Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını barındıran Karabük’te sonbahar güzelliği

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük ormanlarında sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar renk cümbüşüne büründü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen Karabük ormanlarında sonbahar güzelliğini göstermeye başladı. Dünyada çok az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran orman ekosistemine sahip olan bölge her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İlkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarı ve kırmızı tonlara bırakıyor. Farklı renklerin bir araya gelip oluşturduğu eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi

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