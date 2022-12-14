Türkiye’nin EGEDES’i Özbek heyete tanıtıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Özbekistan’dan gelen heyete, Türkiye’de aktif olarak kullanılan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ve egzoz emisyon sistemleri tanıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca egzoz muayenesi yaptırmayan araçların trafik akışını aksatmadan otomatik tespit edilebilmesi için geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), Özbekistan’dan gelen heyete tanıtıldı. Egzoz muayenesini yaptırmayan araçların trafikte otomatik olarak tespit edilebildiği sistemi Özbek yetkililer kendi ülkelerinde uygulamaya sokmak için incelemelerde bulunuldu. TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’nda yapılan tanıtıma Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, Özbekistan İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Başkanlığı Trafik Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Jamshid Karimov ve beraberindeki heyet katıldı.

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Erul, egzoz emisyonu denetiminin Türkiye’de nasıl yapıldığını ve Özbekistan’da da bu uygulamaların nasıl yapılabileceği yönünde tecrübelerini Özbek yetkililerle paylaştıklarını belirterek, “Bizim egzoz denetim sistemimiz EGEDES’i kendilerine tanıttık. Kendileri bu sistemi çok beğendiklerini beyan ettiler. Mümkün olursa eğer bu sistemin Özbekistan’da da kurulması adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği olarak da teknik destek verebileceğimizi kendilerine belirttik. Ülkelerine döndüklerinde bu konuyu değerlendirecekler ve buna göre bir yol haritası belirleyeceğiz. İki ülke ortak bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Heyet, sistemin işleyiş biçimini çok beğendiklerini belirterek, yapılacak değerlendirmeler sonucunda ortak adımlarla harekete geçeceklerini bildirdi.