’Türkiye’nin Çatısı’ manzarasıyla büyülüyor

Türkiye’nin Çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsü ve etrafını saran bulutlarla göz kamaştırdı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsü ve etrafını çevreleyen bulutlarla adeta göz kamaştırıyor.