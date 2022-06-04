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’Türkiye’nin Çatısı’ manzarasıyla büyülüyor

Türkiye’nin Çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsü ve etrafını saran bulutlarla göz kamaştırdı.

Çevre 04.06.2022, 13:53
’Türkiye’nin Çatısı’ manzarasıyla büyülüyor

Türkiye’nin Çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsü ve etrafını saran bulutlarla göz kamaştırdı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsü ve etrafını çevreleyen bulutlarla adeta göz kamaştırıyor.

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27°
az bulutlu