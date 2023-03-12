Türkiye’nin büyük bir bölümü ilkbaharı karşılarken Van’da karla mücadele sürüyor

Türkiye’nin büyük bir bölümü ilkbaharı karşılarken, Van’da 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde yüksekliği yer yer 4 metreyi geçen karda karla mücadele çalışması devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ tehlikesi nedeniyle 44 gün önce kapatıldıktan sonra 2 gün önce ulaşıma açılan Van-Bahçesaray kara yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere batıdaki birçok il ve ilçe baharı yaşarken, Van’ın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması devam ediyor. Çığ tehlikesi dolayısıyla 44 gün öce ulaşıma kapatılan Van-Bahçesaray karayolu, havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bölgede havanın düzelmesiyle birlikte yolu 2 gün önce tek şeritten ulaşıma açtı.

Ekiplerin bugün 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde, yüksekliği yer yer 4 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmaları 6 iş makinesi ile birlikte tüm hızıyla devam ediyor.