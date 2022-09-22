Türkiye’nin Badab Surt’u güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, Sivas’ta bulunan Altınkale’nin İran Ulusal Doğal Eserleri Listesinde yer alan doğa harikası Badab Surt Pınarlarıyla benzer özellikler taşıdığını belirtti.

Sivas kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini renginden alan Altınkale, İran’ın Mazenderan Eyaletindeki Badab Surt Pınarlarının oluşturduğu doğal travertenlere benzerliğiyle adından söz ettiriyor. Altın rengindeki travertenler ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, Altınkale ile Badab Surt Pınarlarının benzer özellikler taşıdığını ancak Badab Surt Pınarlarının doğal bir oluşum olduğunu belirterek, “Yer altından yüzeye çıkan sıcak su değişen sıcaklık ve basınç koşulları altında buharlaşır ve içerisinde eriyik halde bulunan karbonat, magnezyum ve sülfat çökelir. Sivas ili termal kaynaklar açısından zengindir. Deniz seviyesinden 1365 metre yükseklikte bulunan Sıcak Çermik ve yakın çevresi kaplıca turizmi bağlamında gelişmiştir. Bugün kaplıca ve yakın çevresinde bulunan travertenler madencilik sektöründe de kullanılmaktadır. Oysa güncel travertenler doğal güzellikleri nedeniyle dünyada doğal anıtlar olarak korunmaktadır. Örneğin İran’ın Mazenderan Eyaletindeki Badab Surt Pınarlarının oluşturduğu doğal traverten oluşumları İran Ulusal Doğal Eserleri Listesinde yer almaktadır.

Altınkale, Sivas Valiliği tarafından gerçekleştirilen projelerden biridir. Altınkale projesinde sodyumlu, sülfatlı, hidrokarbonatlı, magnezyumlu ve karbonatlı bileşimli, 48 derece sıcaklığa sahip kaplıca suyunun yapay olarak oluşturulan basamaklara verilerek çökelmeleri sağlanmıştır. Sivas Valiliği ‘den alınan verilere göre yaklaşık 40 bin metre kareden oluşan Altınkale’nin 21 bin metre karesi traverten ve 19 bin metresi yenilenmiş aktivite alanı olarak belirlenmiştir. Bu proje sayesinde hem Altınkale hem de sıcak çermik ve yakın çevresindeki doğal travertenler ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Bu bağlamda her iki oluşumun korunması gerekmektedir” şeklinde konuştu.