Türkiye’nin ağaçlandırmadaki başarısına uluslararası ödül

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, yürüttüğü başarılı ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle, Türkiye dahil 33 ülkenin bulunduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz-Pa) tarafından, “Kurum Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Dünyada iklim değişikliği, kuraklık ve çevre konularının giderek önem kazanması üzerine, 2021 yılında başarılı çalışmalar yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Akdeniz-Pa Türk Delegasyonu Başkanlığı tarafından "Kurum Başarı Ödülü"ne aday gösterildi.

Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 28 ülkenin üye olarak, 5 ülkenin de ortak statü ile faaliyet gösterdiği Akdeniz-PA’nın ilgili kurullarının yaptığı değerlendirme sonucunda, bir yılda 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturan Orman Genel Müdürlüğü, “Kurum Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğünün Akdeniz-PA tarafından böyle bir ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Türkiye’nin, dünyada; orman varlığını arttıran ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 6’ncı, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ise Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncü ülke olduğunu belirtti.

Özellikle yaz aylarında hava şartları ve diğer nedenlerle Türkiye’de çok sayıda orman yangını çıktığını hatırlatan Bakan Kirişci, orman teşkilatının yeni teknolojilerle donatılarak bu yangınların önüne geçilmesi için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi

2005 yılında Akdeniz’de bölgesel iş birliği amacıyla kurulan Akdeniz-Pa, bölgesel istikrar, güvenlik ve güven artırıcı önlemler, terörizme karşı mücadele, küreselleşme, çevre, iklim değişikliği, göç, kalkınma başta olmak üzere ekonomi, ticaret, finans, sanayi, tarım, balıkçılık, istihdam ve nüfus, yoksulluk, su ve enerji kaynakları, çevrenin korunması, turizm, ulaşım, bilim, teknoloji, kültür alanlarında çalışmalar yürütüyor.