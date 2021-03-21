Türkiye’nin 3. büyük millet bahçesinin inşaat ruhsatı imzalandı

Kastamonu Belediyesi, Türkiye’nin 3. büyük millet bahçesi projesinin inşaat ruhsatını imzaladı. Proje bedelinin 41 milyon TL olduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 240 dönüm alan üzerine kurulacak olan millet bahçesinin, Kastamonu’ya ve Türkiye’ye değer katacağını kaydetti.

Ruhsat imza töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, temel atma töreni için geri sayıma geçildiğini söyledi.

"Millet bahçesi projesinde çalışmalar başladı"

240 dönüm alan üzerine kurulacak olan millet bahçesinin, Kastamonu’nun şehir merkezindeki en büyük yaşam alanı olacağını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Bu dev proje şu anda Türkiye’nin en büyük 3. millet bahçesi unvanını elinde bulunduruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ ile uyum içerisinde sadece Kastamonu’ya değil Türkiye’ye de yakışır bir millet bahçesi projesi ortaya çıkardığımız düşüncesindeyim. Bildiğiniz üzere burada yol çalışmaları başladı. İnşaat ruhsatını da imzaladık. Temel atma töreni için uygun bir gün belirlenecek. Hayırlı uğurlu olsun. Firmamız hızla burayı tamamlamak niyetinde. Bizler de elimizden gelen katkıyı sağladık ve sağlamaya devam edeceği" diye konuştu.

"Şehrin en değerli alanı olacak"

Kuzeykent Mahallesi’nde 240 dönümlük bir alanın şehrin en değerli alanı olduğunun altını da çizen Belediye Başkanı Vidinlioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Projenin bedeli 41 milyon TL’dir. Projenin yapıldığı alan ise şehrin en değerli alanı. Kastamonu’muzun en büyük mahallesinde proje yükselecek. Proje şehrimize değer katacaktır. Tabi projeyi bu hale getirinceye kadar çok uğraş verdik. Biz göreve geldiğimizde proje için 180 dönümün altında bir alan ayrılmıştı. Engelsiz Yaşam Merkezi ve Spor Lisesi projeleri bu alan içerisindeydi. Biz bu iki projeye yeni bir yer göstereceğimizi belirttik ve bu alanları da Millet Bahçesi Projesi’ne dahil ettik. Kastamonu’muzun bu kazanımdan mahrum kalmaması adına hızlı ve pratik çözümlerle alanı tekrar 240 dönüme çıkarttık. ’Hedefimiz; nefes alan bir şehir’ dedik. Elimizi taşın altına koyduk ve koymaya da devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere TOKİ tarafından proje ihale edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da millet bahçemiz ile yakından ilgileniyor. Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"