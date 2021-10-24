Türkiye’de son 2 yılda, 50 yılda gerçekleşen yangınlardan daha fazla yangın çıktı

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu, Türkiye’de son iki yılda meydana gelen orman yangınlarının son 50 yılda gerçekleşen yangınlardan daha fazla olduğunu kaydetti.

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından “Akademiden Hayata Yansımalar Seminerleri” kapsamında düzenlenen “Orman Yangınları” konulu çevrim içi seminer, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu’nun katımlıyla gerçekleşti. Seminerde, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz’ın sorularını cevaplayan Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu, orman yangınları hakkında bilgi verdi. Gündoğdu, Türkiye’de son iki yılda meydana gelen orman yangınlarının son 50 yılda gerçekleşen yangınlardan daha fazla olduğunu ve dünya genelinde orman yangınlarında yüzde 20 ile yüzde 30 arasında bir artışın olduğunu söyledi.

Orman yangınlarını orta ölçekli ve büyük ölçekli olarak ayıran Prof. Dr. Gündoğdu, Türkiye’deki ormancılık sistemi hakkında, “Türkiye’de ormancılıkta belirli bir sistem var. Yanma potansiyeli yüksek olan bölgelerinde manuel olarak insanların dürbünle izleyebileceği yangın kuleleri var ve bu kulelerde nöbetleşe olarak kalırlar. Ufak bir duman olduğunda haber verilir ve yangına müdahale edilir. Yangını söndürmek çok zor. Bizim yangın çıkmasını önlememiz gerek. Yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı olduğu için insan üzerinde bir çalışma yapmamız lazım. Çünkü müdahale her zaman kolay olmuyor. Aynı zamanda ülkemiz Avrupa’da orman yangınlarına en hızlı ve en iyi şekilde müdahale eden ülkeler arasında. Teknoloji son 10 yıldır yangına ulaşmak için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarından sonra yanan alanların restore edilmesi gerektiğini ve bu yerlerin yanmayan alanlara göre daha zengin olduğunu vurgulayan Gündoğdu, yangına ilk müdahale konusunda da şöyle konuştu:

“Yangına ilk müdahale yerel ekipler ile yapılır. Yangın kuleleri yangının çok hızlı yayıldığını görürse uçak ve helikopterleri çağırır ve bu uçaklar Orman Müdürlüklerinden kalkar. Uçaklar çok eğimli yerlerde işe yaramayabiliyor ve büyük bir göle veya denize iniş yapmaları gerekiyor.”

Gündoğdu, yangınların oksijen, yanıcı madde, tutuşma sıcaklığı ve insan ihmali nedeniyle çıkabileceğini belirterek, yangınla mücadelede alınması gereken önlemleri sıralayıp konuşmasını sonlandırdı.