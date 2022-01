Türkiye’de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde 215 santimlik kar kalınlığıyla Türkiye’deki kayak merkezleri içerisinde en yüksek kar kalınlığına sahip çıkan Ovacık Kayak Merkezi, Tunceli ve bölge illerden gelen kayakseverleri ağırlıyor.

7 yıldan bu yana merkezde kayak eğitmenliği yapan Ferdi Genç, Ovacık Kayak Merkezi’ne ciddi rağbet olduğu belirterek, “Biz burada bin 200 metrelik bir piste sahibiz. Kayak merkezi denince akla gelen ilk şey kar seviyesi ve kar kalitesidir. Ben, hemen hemen Türkiye’nin bütün kayak merkezlerini gezdim. Her tarafa gittim. En son yapılan ölçümlerde Türkiye’nin en çok kar kütlesine sahip merkezi oldu. 2 metre 15 cm olarak. Dolayısıyla biz de bunu her yıl olduğu gibi bu sene de avantaja çevirip gerek sporcularımız gerek dışarıdan gelen misafirlerimize her konuda yardımcı olup bunun tadını çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Merkezde 60-70 kayak sporcusu olduğunu söyleyen Genç, “En son geçen hafta Erzincan’da Türkiye çapında Kayak Alp Disiplini Müsabakalarında sporcumuz Tunceli’yi en iyi şekilde temsil edip birinci olup, altın madalya kazandı. Bu da bizi çok gururlandırdı. Bundan sonraki süreçlerde daha iyi sporcularımız çıkacağından eminim. Bu bağlamda sayın valimize, sayın kaymakamımıza, kurum amirlerimize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Dışarıdan gelen herkesi buraya gönül rahatlığıyla kış sporlarını yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlardan Şafak Doğan, “Tunceli Dağcılık Kulübüyle beraber geldik. Güzel bir ortam. Herkesi buraya bekleriz” şeklinde konuştu.

Meral Tan ise kulüp olarak merkeze geldiklerini belirterek, “Ovacık’ı görmeye geldik. Çok güzel bir ortam var” ifadelerini kullandı.