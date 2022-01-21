Burdur’da bölge halkının Vali Arslantaş’tan istediği yaban keçileri, Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntemle doğadan alınarak tekrar doğaya salındı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın Altınyayla ilçesi Ballık Köyü’ne ziyareti sırasında bölge halkı ilginç bir istekte bulundu. Yıllar önce bölgede yaşayan yaban keçilerini bölge halkı tekrardan getirilmesi ve doğaya salınmasını istedi. Vali Arslantaş’ın talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri Türkiye’de bir ilk olacak uygulamaya imza attı. Antalya’nın Manavgat ilçesinde yakalanan 2 erkek, 5 dişi yaban keçisi, Burdur’un Altınyayla ilçesinde doğaya salındı. Türkiye’de ilk kez doğal alanından alınan yaban keçileri tekrar doğal alana salındı.

Uzun zamandır böyle bir çalışmanın yapılmadığını belirten DKMP 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, “Çok uzun zamandır doğaya yaban keçisi yerleştirme çalışması yapılmıyordu. Yaklaşık 25 yıl sonra ilk defa doğaya yaban keçisi iyileştirme çalışması yapıyoruz. Türkiye’de bir ilk çalışmayı yaptık. Bugün yaban hayatından yakaladığımız yaban keçileri yine yaban hayatına bırakacağız. Üretme istasyondan getirmedik, Bizim projemiz toplam 25 yaban keçisini doğaya yerleştirmek. Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı bizim bu açıdan çok güzel bir alan. Daha önceki yıllarda burada çok miktarda da yaşıyormuş ama maalesef kaçak avcılık gibi faaliyetler nedeniyle nesli tükenme noktasına gelmiş. Biz yeniden burada yaptığımız aşılama çalışmasıyla yaban popülasyon oluşturmak hedefindeyiz. Doğal ortamdan yakalamış olduğumuz 7 adet yaban keçisini buraya getirdik. Kulaklarına küpeleri takıldı, aynı zamanda takip edebilmek için iki tanesine de GPS sinyal verici tasmalar taktık. Elektronik olarak da takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de yakaladığımız yaban keçilerini hiç bekletmeden getirip aynı bölgede doğaya bırakacağız” dedi.

Bölge halkının Vali Arslantaş’tan isteği olduğunu hatırlatan Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, “Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilmiş. Doğadan yakalanan yaban keçisi, başka bir doğaya bırakılması işlemini sizlerin huzurunda gerçekleştirdik. Valimizin Ballık Köyüne ziyaretinde vatandaşlarımızın talebiydi. Bizlerde yaban hayatının korunması, kollanması ve geliştirilmesi şuurlu bir şekilde faydalanılması ve gelecek nesillere intikalinin sağlanması için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.