banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altın ve gümüş piyasasında neler oluyor?
Altın ve gümüş piyasasında neler oluyor?
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?

Türkiye’de ilk dünyada eşi benzeri yok

Sivas’ta oluşturulan Hamidiye Kültür Parkı bünyesinde yer alacak ‘Savaş Atları Müzesi’ Türkiye’de ilk dünyada ise eşsiz olma özelliği taşıyacak. Müzede II. Abdülhamit Han, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk’ün bal mumumdan atları da sergilenecek.

Çevre 04.02.2021, 16:37
2
Türkiye’de ilk dünyada eşi benzeri yok

Sivas’ta oluşturulan Hamidiye Kültür Parkı bünyesinde yer alacak ‘Savaş Atları Müzesi’ Türkiye’de ilk dünyada ise eşsiz olma özelliği taşıyacak. Müzede II. Abdülhamit Han, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk’ün bal mumumdan atları da sergilenecek.

Sivas’ta Osmanlı saraylarına at yetiştiren tarihi hara, Sivas Valiliğinin geliştirdiği dev proje ile Türkiye’de de ilkleri içerisinde barındıracağı eşsiz bir kültür parkına dönüşüyor. 250 bin metre kare alanda kurulacak Hamidiye Kültür Parkı içerisinde dünyada bir benzeri bulunmayan ‘Savaş Atları Müzesi’ de yar alacak. İçerisinde 11 adet tescilli yapı barındıran projede; Savaş Atları Müzesi, Tarım Müzesi, II. Abdülhamit Han Anı Evi, Sivas Hediyelik Eşya Satış Alanı, Hara Kafe, Hara Restoran ve Kitap Kafe, Organik Pazarı Alanı, Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi, Muzaffer Sarısözen Sanat Konağı, Engelli Aktif Yaşam Merkezi , Egzotik Park, Uluslararası Geleneksel Atlı Spor Müsabaka Alanı ve Macera Parkı yer alacak.

II. Abdülhamit Han’ın buyruğu ile kuruldu

Sivas Valisi Salih Ayhan bugün düzenlenen programla restorasyon ve çalışmaları devam eden proje hakkında bilgi verdi. Tarihi haranın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit Han’ın buyruğu ile kurulduğunu belirten Ayhan, “Şuan içerisinde bulunduğumuz alanın geçmişine baktığımızda II. Abdülhamit Han dönemine kadar gidiyoruz. 1889 Yılında II. Abdülhamid Han’ın buyruğuyla kurulan bu yerin, saraya at yetiştiren Aygır Deposu, Uzun Yayla Atçılık Islah Kurumu, Numune Çiftliği ve Ziraat Mektebi olarak kullanıldığını görüyoruz. 250 Bin metrekare alan içerisinde 11 adet tescilli yapının yer aldığı Haralar Bölgesi, yakın zamanda hepinizin bildiği gibi yok olma tehdidi ile karşı karşıyaydı. Gerek konum olarak gerekse tarihi geçmiş olarak bu kadar özel bir alanın şehrimize kazandırmak amacıyla öncelikli olarak tarihi yapılarımızın restorasyonlarını başlatmıştık ”dedi.

Türkiye’de tek

Ayhan proje içerisinde yer alan Savaş Atları Müzesi’nin Türkiye’de ilk Dünyada ise benzerinin bulunmadığını ifade ederek, “Hamidiye Kültür Parkında, yaklaşık 1800 metrekare alana sahip en büyük tescilli yapıya, tarihsel misyonuna uygun olarak Türklerin at kültürünü içine alan Türkiye ve Dünyada ilgi odağı olacak özgün bir Savaş Atları Müzesi kuruyoruz. Müze içerisinde, Sivas’ın Uzunyayla Atı başta olmak üzere, Dünyada ve Türkiye’deki At Cinsleri, Savaşlara Katılan Atlar, Savaş kıyafetleri, Zırhlar, At sporları sergilenerek, anlatılacaktır. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit Han’ın atı Fenhan ile Osmanlı Hükümdarı İstanbul Fatihi Fatih Sultan Mehmet’in atı Küheylan, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün atı Sakarya’nın canlandırmalarına yer verilecektir. Bunun yanında Metehan, Cengizhan, Alparslan gibi birçok Türk hükümdarının da at üzerinde canlandırmaları yer alacaktır. Türkiye’den ve Dünya’dan yoğun ziyaretçi alacağına inandığımız Savaş Atları Müzesi; Sivas’ın tanıtılmasına, Sivas Turizmine ve Ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Egzotik park kurulacak

Kültür parkı içerisinde yer alacak Egzotik Parkta birbirinden ilginç canlıların sergilenmesi planlanıyor. Konuşla ilgili açıklama yapan Vali Ayhan, “4 bin metrekare alan içerisinde Dünyanın dört bir yanından gelen egzotik hayvanların yer alacağı heyecan ve keşfetmenin odak noktası olacaktır. 16 bin m alan içerisinde 2 bin 475 m2 kapalı alana sahip olan Engelli Aktif Yaşam Merkezi, erken çocukluk döneminden başlayarak ilimizdeki tüm engellilere atlı terapi, iş atölyeleri, sosyal, kültürel ve sportif hizmetler sunacaktır” dedi.

Nuri Demirağ unutulmadı

Projede ayrıca Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi oluşturulacak. Ayhan konuyla ilgili , “Adını Türkiye’de ilk havacılık okulunu açan ve sivil havacılık konusunda Türkiye’de örnek olmuş, İlimizin önemli değerlerinden bir olan Nuri Demirağ’dan alan merkez sekizgen bir mimari ile tasarlanmış olup orta alanda yaklaşık 65 kişilik bir planetaryum yapılması planlanmıştır. Planetaryumun etrafında kalan yaklaşık 700 metrekare alan sergi alanı olarak kullanılacaktır. Sergi 7 farklı alandan oluşmaktadır 2 alan Havacılık 5 alan Gök bilimi üzerine tasarlanmıştır. Sergi alanında ziyaretçilerin havacılık ve gök bilimleri üzerine bilgi edinebilecekleri aletler, bilgilendirme panoları, simülatörler ve maketler yer alacaktır. Atölye çalışmalarının da yapılacağı alanda ilk, orta, lise öğrencilerinin yanı sıra halkımızda yararlanacaktır” şeklinde konuştu” dedi.

Vali Ayhan’ın açıklamalarının ardından çalışma Hamidiye Kültür Parkı sahası gezildi.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16