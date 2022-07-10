banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın
700 yıllık ’Kanlı Pelit’ efsanelerle yaşıyor
700 yıllık ’Kanlı Pelit’ efsanelerle yaşıyor
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’dan istifa kararı
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’dan istifa kararı
Kavurma hangi saatte tüketilmeli?
Kavurma hangi saatte tüketilmeli?

Türkiye’de ilk defa görülen kelebek türü fotoğraflandı

Kahramanmaraş’ta Kelebekler Vadisi’nde yapılan doğa gezisinde Türkiye’de daha önce hiç görülmeyen kelebek türü görüntülendi.

Çevre 10.07.2022, 14:12
Türkiye’de ilk defa görülen kelebek türü fotoğraflandı

Kahramanmaraş’ta Kelebekler Vadisi’nde yapılan doğa gezisinde Türkiye’de daha önce hiç görülmeyen kelebek türü görüntülendi.

Başkonuş Yaylası’nda yapılan gezide kelebek türünün "Rhodostrophia" olarak adlandırıldığı ve Türkiye’de ilk defa görüntülendiği öğrenildi. Fotoğrafçılar, "Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası Kelebekler Vadisi’nde dünyada nadir bulunan bir kelebek türünü fotoğraflamayı başardık. Bu tür daha önce Türkiye’de herhangi bir şekilde fotoğraflanmamıştı. Çektiğimiz fotoğrafın Türkiye’de bir ilk olması gurur verici" dedi.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur