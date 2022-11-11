“Türkiye Yüzyılına Nefes, Geleceğe Nefes” oldular

Zonguldak’ta Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidanları toprakla buluşturdular.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il genelinde 2019 yılında 65 bin, 2020 yılında 143 bin, 2021 yılında 168 bin olmak üzere 375 bin fidan toprakla buluştu. “Türkiye Yüzyılına Nefes, Geleceğe Nefes” programı doğrultusunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, “2019 yılında, “Tabiat, insanın hilkatte, yani yaratılışta kardeşidir” diyen, Yeşile ve Doğaya verdiği kıymet hepimizce bilinen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” ilan edildi. Vatandaşlarımızın da teveccühleriyle bugüne kadar, “Geleceğe Nefes” kampanyamızla, tarihî bir fidan dikme seferberliği gerçekleştirdik, rekorlar kırdık. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi, Zonguldak’ımızda da hemşerilerimizle birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturduk, can sularını hep birlikte verdik.

Bu doğrultuda; Milli Ağaçlandırma Gününde ilimiz genelinde, 2019 yılında 65 bin, 2020 yılında 143 bin, 2021 yılında 168 bin olmak üzere toplam 375 bin fidanı toprakla buluşturduk. İşte saydığım bütün bu emek ve özveri isteyen ağaçlandırma faaliyetlerimizi, “Ormanı Korumak, Vatanı Korumaktır.” düsturundan hareketle, orman teşkilatımız olarak, gece-gündüz çalışarak daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tabi bütün hedeflerimizi, milletimizle ve tüm insanlıkla paylaşıyor, her bir fidanımızın öyküsünü daha anlamlı hale getirmeyi arzu ediyoruz. Ve yine bugün de “Türkiye Yüzyılına Nefes, Geleceğe Nefes,” sloganıyla, büyük bir fidan dikme seferberliğine çıkıyoruz. İnşallah ülkemiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, orman varlığı konusunda dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında yerini alacaktır” dedi.

Bu yıl, 7’den 70’e herkesin dikeceği binlerce fidanın Türkiye Yüzyılı’na nefes olacağını ifade eden Bayraktaroğlu, Bartın, Karabük ve Zonguldak’ın 14 farklı noktasında bin 729 dekar alanda aynı anda 350 bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Öte yandan Zonguldak’ta Türkiye Yüzyılı logosunun yer aldığı ağaç desenleri oluşturuldu. Ardından Vali Mustafa Tutulmaz konuşma yaptı. Vali Tutulmaz, “Bu tür ormanın yoğun olduğu yerlerde biraz daha anlayışlı hareket ederek ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden birisi olma yönünde hızla ilerleyen ilimizde sanayi arsalarının çıkarılmasına özellikle buradan talep ediyoruz. Çünkü bizim alan darlığımız var. Ancak ilimizde çok güzel bir sanayi iklimi var. Girişimci ruh var. Bilhassa bu bölgede Çaycuma bölgesinde ve Ereğli bölgesinde bunu çok rahat görüyoruz. Girişimci ruha ve iklime ortamı sağlamak bize görev olarak düşüyor. Bunu da orman teşkilatıyla birlikte daha uyumlu hareket ederek ormanlarımızı koruyarak sanayi alanları da oluşturarak bu işi, kalkınmamızı daha iyi bir konuma getirebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Türk Bayrağı’nın simgesi olan hilal ve yıldız şeklinde dikilen fidanların bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Fidan dikim etkinliğine öğrenciler de katıldı. Fidan dikiminin ardından program sona erdi.

(MS-OA