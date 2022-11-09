Türkiye ve Japonya’dan yerel yönetimlerde iş birliği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında afet yönetimi ve atık yönetimine ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı.

"Yerel Yönetimlerin Atık Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü ve Afet Yönetimi ve Müdahalesi İçin Kapasitesinin Artırılması Projesi" çerçevesinde Türkiye’deki yerel yönetimlerin katı atık yönetimi ve afet yönetimi alanlarında kurumsal kapasitelerinin artırılması amacıyla TBB ve JICA arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya ilişkin imza töreni TBB’nin merkez binasında gerçekleştirildi.

“Hedef doğrultusunda çalışmalarımız somut projelerle sürmektedir”

İmza töreninde bir konuşma gerçekleştirerek iklim değişikliğinin etkisiyle büyük yıkımlara yol açan afet ve krizlerle artık daha sık şahitlik edildiğini belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, “Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle uyumlu çabalarımızın devamı olarak Paris Sözleşmesini geçtiğimiz yıl onayladık. Cumhurbaşkanımız ülkemizin 2053 yılı için Net Sıfır Emisyon Hedefini açıkladı ve yeşil kalkınma devrimini ilan etti. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız somut projelerle sürmektedir” diye konuştu.

“90 belediyemizin çalıştaylarla, eğitici eğitimleriyle kurumsal kapasitesini güçlendireceğiz”

Yaşanan afetlerde yaşanılan can kayıplarının sebebinin yanlış planlanmış şehir planlaması olduğunun altını çizen Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise “Sel, deprem ve yangın olduğunda bunlar bir sonuç. Biz koruyucu, önleyici tedbir dediğimiz tedbirleri almak için bu imzayı atıyoruz. Bizim medeniyetimizde önce tedbir sonra tevekkül diyor. Bu atacağımız imza ile 90 belediyemizin çalıştaylarla, eğitici eğitimleriyle kurumsal kapasitesini güçlendireceğiz” dedi.

“İki ülkenin geleneksel dostluk ilişkilerine yeni bir sembolik anlam kattığını söyleyebiliriz”

‘Yerel Yönetimlerin Atık Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü ve Afet Yönetimi ve Müdahalesi için Kapasitenin Artırılması Projesi’ de dahil toplamda dört projenin başlatılmasının öngörüldüğünü ifade eden Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki de “Gelişmiş ülkelerin kalkınma ajansları arasında, JICA, teknik iş birliği alanında bilhassa da titizlikle yürütülen insan kaynakları yetiştirilmesi alanında üstünlük sahibidir. Ayrıca Japonya, afet önleme, tıp ve sağlık gibi alanlarda da seçkin teknolojilere haizdir. Japonya’nın bu teknolojiler aracılığıyla Türkiye’de insan kaynağı yetiştirilmesine geniş çapta katkı sağlamasının iki ülkenin geleneksel dostluk ilişkilerine yeni bir sembolik anlam kattığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Türkiye’de farklı bölgelerden seçilecek 90 pilot belediyenin katılımlarıyla uygulanacak proje ile belediyelerde afet riskini azaltma ve katı atık yönetimi planlarının uygulanması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.