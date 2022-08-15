Türkiye'de havası en temiz 5 şehir belli oldu!

Dünya'da 100'den fazla ülke ve şehirlerin hava kirliliğini analiz eden İsviçre merkezli IqAir’ın hazırladığı ‘2021 Dünya Hava Kirliliği’ raporu açıklandı.

Rapora göre, Türkiye dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler arasında 46. sırada. Avrupa’nın en kirli havasına sahip beş şehrinden ikisi de Türkiye’den çıkıyor. Bu iller Iğdır ve Düzce.

Türkiye'nin en temiz illeri ise Çankırı, Kırşehir, Ordu, Çanakkale ve Kırklareli olarak kayda geçti.

117 ülkede 6 bin 476 kenti büyüteç altına alan rapor, hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2,5) yoğunluğu ölçümlerine dayanıyor.

PM 2 nokta 5 olarak ifade edilen havanın içerisinde bulunan ince parçacıklı madde kirliliği, astım, felç, kalp ve akciğer hastalıklarına sebep olabiliyor ve her yıl milyonlarca insanın erken ölmesine sebep oluyor.

Rapor, dünyadaki şehirlerin yüzde 97’sinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği hava kalitesi standartlarını karşılamadığını da ortaya koydu. Bunda, tehlikeli parçacıkların kubikmetrede 5 mikrogramı aşmaması baz alınıyor.

Bir ordu sevdalısı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Derelerinin, şelalelerinin, denizinin ve yeşilinin güzelliği dillere dolanan, en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'muz en temiz havaya sahip üçüncü il oldu Birinci sıraya yükselmek için ilimizin havasını ve doğasını koruyan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.