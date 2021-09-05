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Türkeli’de selin ardından haftalar sonra deniz ’masmavi’ oldu

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin ardından kahverengiye dönen deniz, haftalar sonra yeniden ’masmavi’ görünüme kavuştu.

Çevre 05.09.2021, 17:08
Türkeli’de selin ardından haftalar sonra deniz ’masmavi’ oldu

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin ardından kahverengiye dönen deniz, haftalar sonra yeniden ’masmavi’ görünüme kavuştu.

İlçede sahil kıyısına vuran tonlarca tomruk, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından toplandı.

Sel felaketi sonrası karayolu ile şehirlerarası bağlantısı kopan Türkeli ilçesinde hayat normale dönüyor. Sel nedeniyle yıkılan Türkeli - Çatalzeytin köprüsü yerine geçici yapılan köprünün ardından kalıcı köprünün yapımına başlandı. Köprünün Kasım ayı içerisinde yapımı tamamlanarak ulaşıma açılacağı bildirildi.

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