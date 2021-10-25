Türkeli’de sel sularıyla yıkılan geçici köprü onarılarak ulaşıma açıldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, dün başlayan sağanak yağış nedeniyle yıkılan geçici köprü, ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu onarılarak yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede, dün gün boyu devam eden sağanak yağış sonrası gece saatlerinde çok sayıda ulaşım sağlayan Yılanlık mevkisindeki geçici köprü sel sularına kapılarak ulaşıma kapanmıştı.

İlçeye bağlı birçok köyün bağlantısını sağlayan Yılanlık mevkisindeki geçici köprü, İlçe Özel İdaresi ekiplerince hummalı bir çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

AK Parti Türkeli İl Genel Meclisi Üyesi Bilal Öztürk yaptığı açıklamada, 11 Ağustos’ta sel felaketi nedeniyle yıkılan ve birçok köyün bağlantısını sağlayan Yılanlık mevkisindeki köprünün yerine yapılacak yeni köprünün Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışması ile yapılacağını, köprünün şuanda proje aşamasında olduğunu ve kısa zamanda proje çalışmalarının tamamlanıp, ihale edilerek çalışmaların başlayacağını ifade etti.