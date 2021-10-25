Türkeli’de sağanak yağış nedeniyle geçici köprü ulaşıma kapatıldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yılanlık mevkiindeki geçici köprü güvenlik açısından ulaşıma kapatıldı.

İlçede gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Türkeli Deresi’nde su seviyesi yükseldi. 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle yıkılan Yılanlık Köprüsü yerine yapılan geçici köprü ise sel sularının arasında kaldı. Çok sayıda köye bağlantı sağlayan geçici köprü, jandarma trafik ekipleri tarafından güvenlik açısından ulaşıma kapatıldı.

İlçede sağanak yağış nedeniyle bazı köy yollarında hasar meydana gelirken, ekipler gün ağarınca hasar tespiti için çalışma başlatacak.