Türk Telekom’dan çevresel sürdürülebilirliğe katkı

Türk Telekom, Türkiye’de bin 700’den fazla lokasyonda güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulumunu tamamlayarak, yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücünü 2,5 MW’a çıkardı.

Türk Telekom, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanılabilir bir dünya bırakma misyonuyla yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kurumdan yapılan açıklamada; yeni nesil sistemlerle, doğal kaynakların hızlı tüketiminin önüne geçilmesi ve çevre bilincinin ve performansının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi. Kurum, bin 700’den fazla lokasyonda güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulumunu tamamlayarak, yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücünü 2,5 MW’a çıkardı. Bu sayede yıllık yaklaşık 2 bin 150 ton karbon salımı önlendi. Şirket, 2023 yılı sonuna kadar 2020 yılı emisyon miktarının yüzde 35’i kadar olan kısmını düşürmeyi ve 2020 yılına göre GES’ler üzerinden enerji üretme kapasitesini yüzde 60 oranında artırmayı hedefliyor.

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu bir yol haritası oluşturduk”

Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Faaliyetlerimizi yürütürken teknolojinin insana, topluma, doğaya iyilik ve fayda olarak dönmesi için çalışıyoruz. Daha yeşil ve dijital bir pazar oluşturmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu bir yol haritası oluşturduk. Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelerek karbon emisyonumuzu azaltmaya çalışıyoruz. Karbon ayak izini sistematik olarak azaltma hedefimizle, 2023 sonuna kadar 2020 yılında raporlanan emisyon miktarının yüzde 35’ine karşılık gelecek kadarlık kısmını azaltmayı ve güneş enerjisinden enerji üretme kapasitemizi yine 2020 yılı değerlerine göre yüzde 60 oranında artırmayı amaçlıyoruz. Kaynak kullanımının verimliliği adına döngüsel ekonomiye inanıyor ve çalışanlarımız ile atık yönetim sürecine katkı sağlarken, toplanan atıklardan elde edilen gelirlerin kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmasını sağlıyoruz.”

Baz istasyonlarında önemli dönüşüm

Çevresel etkileri en aza indirmek ve enerji tasarrufunu artırma hedefiyle baz istasyonlarında da dönüşüme giden şirket, yeni nesil aküler kullanarak klimasız çözümlere ağırlık vererek baz istasyonlarının yüzde 50’den fazlasının akü dönüşümünü tamamladı. Sürekli enerji imkânı bulunmadığı için erişim sıkıntısı yaşayan köylerde güneş enerji sistemi ile çalışan baz istasyonlarını devreye alan şirket, özellikle zorlu hava şartlarında mobil hizmetlerdeki kalitenin artmasını sağladı.

SMS, e-fatura ve Dijital Evrak uygulamalarıyla sürdürülebilirliğe katkı

Sürdürülebilirliği destekleyen inisiyatifler alan Türk Telekom bu kapsamda SMS ve e-fatura kullanımını özendirerek, enerji ve su tasarrufu yaparken ağaç kesimini önleyip çevresel etkilerden de tasarruf sağladı. Ayrıca iç süreçleri için ‘Dijital Evrak’ uygulamasını hayata geçiren Türk Telekom, uygulamayla çalışanlarının iş süreçleri esnasındaki yasal evrak doldurma zorunluluğunu dijital ortama taşıyarak, maliyetleri düşürdü.

Yeni Nesil Şehirlerde çevre dostu teknolojiler

Yeni Nesil Şehir İnisiyatifi ile 13 kentte hayata geçirdiği; ulaşım, enerji, çevre, yaşam, sağlık ve güvenlikten oluşan 6 başlıkta; yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sundu. Türk Telekom ayrıca akıllı tarımı destekleyerek, TARNET iş birliği ile tarımda ses getiren 5G destekli ‘Otonom Traktör’ü hayata geçirdi. Proje ile akıllı sulama, ekim alanı ve sera yönetimi ile birlikte tarım alanlarındaki verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Türk Telekom 2021 yılında yeni nesil bisiklet çözümünü yerli imkânlarla geliştirerek ekosisteme dahil etti. Proje ile kent sakinlerine alternatif, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım imkânı tanındı. Artan iklim değişikliği risklerinin azaltılması, karbon gazı salınım oranının düşürülmesi ve şehirlerin dijitalleşmesi yolculuğunda önemli olan akıllı bisiklet ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, İklim Eylemi maddelerinin de içinde olduğu 17 hedefe doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sunuluyor.