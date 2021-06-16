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Turizm merkezi Kaş’ta kar şaşkınlığı

Antalya’nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle bölge beyaza büründü.

Çevre 16.06.2021, 16:13
Turizm merkezi Kaş’ta kar şaşkınlığı

Antalya’nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle bölge beyaza büründü.

Sabah saatlerinde Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi Akdağ mevkiinde kar yağışı başladı. Bölgede yaşayanlar kar yağışını görünce şaşkınlık yaşarken, ilerleyen dakikalarda bölge beyaza büründü. Bölge sakinleri ise yağış anını cep telefonuyla kaydetti.
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