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Turizm kenti Antalya 29 yıl aradan sonra en ciddi kar yağışını yaşadı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, Antalya’da 1993 yılında ölçülen 5 santim yüksekliğinde karın ardından en ciddi kar yağışının dün yaşandığını belirtti. Gültekin, “O günden bugüne sahilde kar tabakası ölçülmemiş. Dün ise sahilde 1 santim kar tabakası oluştu. Son 29 yılın en ciddi kar yağışı diyebiliriz. Gündoğmuş’ta ise 160 santime yakın kar yağışı yüksekliği var” sözlerine yer verdi.

Çevre 26.01.2022, 14:24
Turizm kenti Antalya 29 yıl aradan sonra en ciddi kar yağışını yaşadı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, Antalya’da 1993 yılında ölçülen 5 santim yüksekliğinde karın ardından en ciddi kar yağışının dün yaşandığını belirtti. Gültekin, “O günden bugüne sahilde kar tabakası ölçülmemiş. Dün ise sahilde 1 santim kar tabakası oluştu. Son 29 yılın en ciddi kar yağışı diyebiliriz. Gündoğmuş’ta ise 160 santime yakın kar yağışı yüksekliği var” sözlerine yer verdi.

Turizm kenti Antalya’da 29 yılın ardından dün ilk kez şehir merkezine kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti adeta beyaz örtü ile kapladı. Özellikle Kepez İlçesi’nde şehre kuş bakışı bakan seyir terasında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı bugün ise Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde devam etti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, hava durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

“Cumartesi günü yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğiz”

Kentte etkili olan soğuk havanın doğuya doğru kayarak şehri terk edeceğini belirten Gültekin, “Önümüzdeki 2-3 gün boyunca soğuk hava bölgemizde etkisini sürdürecek. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun devam ettiği bölgemizde sahillerde don olayı hafif, orta ve kuvvetli olacak. Daha yüksek kesimlerde kuvvetli olarak görülmeye devam edecek. Tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var. Perşembe ve Cuma günü parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıkları gece -1 derecelere kadar düşecek. Cumartesi günü yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğiz. Sıcaklıklar biraz yukarı çekilecek. Sahillerde yağmur iç kesimlerde kar olacak. Cumartesi-Pazar sahil kesiminde don tehlikesi sahilde ortadan kalkacak” sözlerine yer verdi.

“Dün sahilde 1 santim kadar kar tabakası oluştu”

Antalya’da en etkili kar yağışının 5 santimetre ile 1993 yılında ölçüldüğünü hatırlatan Gültekin, “Bu Antalya için tüm zamanların ulaşılan en yüksek kar yüksekliğidir. O günden bugüne sahilde kar tabakası ölçülmemiş. Dün ise sahilde 1 santim kadar kar tabakası oluştu. Son 29 yılın en ciddi kar yağışı diyebiliriz. Kar yüksekliği iç kesimlerde daha da artmaktadır. Kuzey merkez ilçelerde 2-3 santime kadar ulaştı. Antalya’nın Kuzeydoğu ilçeleri olarak bilinen Gündoğmuş, Akseki ve İbradı’da günlerdir orada kar yağışı devam ediyor. Özellikle dünden bugüne yoğun kar yağışı var. Gündoğmuş’ta 160 santime yakın kar yağışı yüksekliği var. Akseki-Konya yolu üzerinde bulunan Alacabel mevkiinde 113 santimetreye ulaştı. Bölgede çığ riski de var. Burada yaşayan vatandaşların tedbirli olmalarında büyük yarar var” dedi.

“2 gün daha üşümeye devam edeceğiz”

Karın su kaynaklarını beslediğini açıklayan Gültekin, “Geçmiş yıllara baktığımız zaman bu yıl güzel bir kar yağışı olduk. İnşallah önümüzdeki yağışlar ile birlikte mevsim normallerinde yağış almış olacağız. Perşembe-Cuma günü hava ayaza dönecek. 2 gün daha üşümeye devam edeceğiz. Cumartesi günü itibariyle hava bulutlanacak ve yağmur ile biraz olsun ısınacak” değerlendirmesini yaptı.

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