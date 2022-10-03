Turistler gitti çöpleri kaldı

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi sahillerinde turizm sezonunun sonuna gelinirken sahillerin içler acısı hali dikkatleri çekti. Kazdağları’nın eteklerindeki sahil bölgesi adeta çöplüğe döndü.

Turizm sezonunun sona erdiği şu günlerde Ayvacık ilçesinin turistik Küçükkuyu Beldesi ile Berharkale (Asos) köyleri arasındaki sahilde yaşanan çevre kirliliği dikkatleri çekiyor. Sezon sonrasında sahillerde bırakılan çöpler dikkatleri çekiyor. Sahiller adeta çöplüğe dönerken vatandaşlar bölgedeki sahil şeridinin duyarsız vatandaşlar tarafından kirletildiğini ve hiçbir kurumun sahilleri temizlemediğini ifade ederek yetkilileri göreve davet ettiler.