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Turistik şelale sel sularından nasibini aldı
Sivas’ın Gemerek ilçesinde bulunan Sızır Şelalesi, kuvvetli yağışın ardından gelen taşkın sonucunda çamur rengine döndü.
Çevre 13.06.2022, 17:55
Sivas’ın Gemerek ilçesinde bulunan Sızır Şelalesi, kuvvetli yağışın ardından gelen taşkın sonucunda çamur rengine döndü.
Sivas ve çevresinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gemerek ilçesine bağlı Sızır kasabasında bulunan turistlik şelalede sel sularının gelmesiyle taşkın meydana geldi. Şelalenin altında bulunan yürüyüş yollarını su bastı. Suyun şiddeti taşkının boyutunu gözler önüne sererken, taşkının taşıdığı topraklar suyun rengini çamura çevirdi.