TÜPRAŞ’ın ÇED kararı iptal edildi

Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’nin (TÜPRAŞ) Faz 2 iskelesi kapasite artışı Dip Tarama Projesi ÇED Olumlu Kararı’nın iptal edildiğini açıkladı.

Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’nin (TÜPRAŞ) Faz 2 iskelesi kapasite artışı Dip Tarama Projesi ÇED Olumlu Kararı’nın iptal edildiğini açıkladı. Fidancı’nın yaptığı açıklamada, “Derneğimizin başından sonuna takip ettiği bir konu olan, TÜPRAŞ A.Ş FAZ 2 iskelesi kapasite artışı Dip Tarama Projesi ÇED Olumlu Kararı Bakanlığa açtığımız dava neticesinde iptal edilmiştir. İptal kararı, Dip Taramanın ekolojiye vereceği ölçülemez zararlar kadar depremselliğe vurgu yapılarak alınmıştır. Zira dip tarama projesi ekolojiye saygısızlığın ete kemiğe bürünmüş halidir. Denizi onlarca metre derinleştirmek için tonlarca kazmak, gelecek nesillerimize karşı ekolojik suç, en hafif ifadeyle vahşettir. Müsilaj sorununun üstesinde gelemediğimiz gibi etkilerini uzun yıllar yaşayacağımız gerçeği varken emsal olacak bu kararının alınması ümit vericidir. Çevre mücadelesi veren bizler için önemli bir kazanım olduğu gibi benzer mücadelelere girişmek isteyenlere cesaret verici olmuştur. Marmara Denizi, İzmit Körfezi sahipsiz değildir bizlere destek olan herkesle birlikte denizimizi savunduk. Deniz göl ve yeşil alanlar halka aittir korumak anayasal olarak hem bizlerin hem de bizi yöneten görevidir. Bizler vatandaşlar olarak bu davayı açıp iptal kararını alınmasını sağlayarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik, şimdi görev mahkeme kararını uygulaması için bizleri yöneten atanmış ve seçilmişlere düşmektedir” dedi.