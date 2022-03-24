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Tunus’lu Deniz Koruma ekibi Muğla’da

Akdeniz Koruma Derneği tarafından Gökova Körfezi’ndeki Deniz Koruma Alanlarında deniz kaynaklarına ve biyoçeşitliliğe yönelik izleme ve koruma çalışmalarına yönelik bilgi ve deneyim aktarımı için Tunus’tan katılan 35 kişilik ekiple Akyaka’da toplantı gerçekleştirildi.

Çevre 24.03.2022, 14:13
Tunus’lu Deniz Koruma ekibi Muğla’da

Akdeniz Koruma Derneği tarafından Gökova Körfezi’ndeki Deniz Koruma Alanlarında deniz kaynaklarına ve biyoçeşitliliğe yönelik izleme ve koruma çalışmalarına yönelik bilgi ve deneyim aktarımı için Tunus’tan katılan 35 kişilik ekiple Akyaka’da toplantı gerçekleştirildi.

Organizasyonu Tunus’ta faaliyet gösteren, deniz ekosistemlerinin korunması ve bu konuda bilinç oluşması için çalışan Notre Grand Bleu ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’de Akdeniz Koruma Derneği ev sahipliği yaptı.

Tunus’tan katılan ekip arasında Çevre ve Tarım Bakanlığı’ndan yetkililer, Notre Grand Bleu ekibi, Tunus Munastır Tarımsal Kalkınma Bölge Komiserliği üyesi, Tunus Munastır Belediye Başkanı ve Genel Sekreteri, Özel Çevre Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi (SPARAC) görevlisi, üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra yerel balıkçılar yer aldı.

Akdeniz Koruma Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Türkiye’den Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’ndan Bilgehan Loloğlu, Muğla Çevre Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Bekir Erdoğan, Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Çağdaş Seyyar, yerel balıkçılar ve Akdeniz Koruma Derneği ekibi yer aldı.

Gerçekleşen deneyim paylaşım toplantısı Akdeniz Koruma Derneği’nin de ortakları arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler Çevre Programı-Akdeniz Eylem Planı kapsamında Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin deniz koruma politikaları geliştirme ve uygulamalarında iş birliği içinde olma amaçlarını destekliyor. Aynı zamanda Akdeniz Eylem Planı Akdeniz’de faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki dayanışma ruhunu güçlendirmek amacını da taşıyor.

Balıkçılığa kapalı alanlar gezildi

3 gün sürecek etkinlikte Akdeniz Koruma Derneği ve Notre Grand Bleu ekibi tarafından sunumlar gerçekleştirilirken, Gökova Körfezi’nde yer alan Balıkçılığa Kapalı Alanlar ziyaret edilerek gerçekleşen çalışmalar yerinde aktarıldı.

Akdeniz Koruma Derneği görelisi Çağdaş Yaşar, “Tunus’taki Notre Grand Bleu kuruluşu ile Akdeniz Koruma Derneği olarak Gökova Körfezinde buluştuk. Deneyimlerimizi, tecrübelerimizi birbirimize aktardık. Gökova’da 2012 yılından beri gerçekleştirdiğimiz çalışmalar iyi örnek uygulamaları olarak gösteriliyor. Bu kapsamda biz de burada edindiğimiz tecrübeleri Tunus’tan gelen ekip ile paylaştık. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Gerçekleşen deneyim paylaşımı Akdeniz Koruma Derneği’nin de ortakları arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler Akdeniz Eylem Planı kapsamında Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin Deniz Koruma Geliştirme Uygulamaları işbirliği içinde olma amaçlarını destekliyor. Gerçekleştirdiğimiz deneyim paylaşımında hem Tunus’taki devlet yetkililerinden, hem Türkiye’deki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Tarım ve Orman Bakanlığından ve Sahil Güvenlik gibi yetkili kurumların da içeresinde olduğu geniş katılımlı bir deneyim paylaşımı gerçekleştirdik” dedi.

Notre Grand Blue Direktörü ve ve VEPF - 108639 proje sorumlusu Manel Ben İsmail, 3 günlük bir bilgi paylaşımı için Muğla’yla geldiklerini belirterek, burada Akdeniz Koruma Derneği ile bilgi paylaşımı ve saha çalışmalarını yerinde göreceklerini belirtti. Manel Ben İsmail deniz koruma alanları iyi uygulamaları çalışmalarında Akdeniz Koruma Derneği ile bir protokol imzalanacağını belirterek, burada gördükleri iyi uygulamaları Tunus’ta yaşama geçirmek istediklerini belirtti.

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