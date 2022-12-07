Tunceli’nin ilçeleri beyaza büründü

Tunceli’nin ilçeleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Ekipler ise yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Tunceli’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Pülümür, Ovacık ve Hozat ilçelerine kar yağdı. Kent merkezi ve diğer ilçelerde sağanak yağış etkili olurken, karayolları ve il özel idaresine bağlı ekipler çalışma başlattı.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Tunceli-Pülümür karayolumuz ile Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolumuzda karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.