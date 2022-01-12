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Tunceli’nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Tunceli’de etkili olan kar sebebiyle Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
Çevre 12.01.2022, 21:21
Tunceli’de etkili olan kar sebebiyle Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür,Ovacık ve Nazımiye İlçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.