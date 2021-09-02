Tunceli’deki yangınların büyük bölümü kontrol altına alındı

Tunceli Valiliği kentteki orman yangınlarının bir bölümünün söndürüldüğünü, bir bölümüne ise havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki yangının tamamen kontrol altına alındığını, bölgede Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinden oluşan 20 kişilik personelle kontrol ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Munzur Vadisi Milli Parkı Fırtına Veli Çeşmesi bölgesinde çıkan yangının tamamen söndürüldüğünün ifade edildiği valilik açıklamasında, “Bölgeye havadan bırakılan jandarma, AFAD ekipleri, AFAD gönüllüleri, ANDA gönüllü dağcıları, MUDAK gönüllü dağcıları ile Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 36 kişilik personelle soğutma çalışmaları tamamlanmış, Milli Parklar ekibimizce tedbir amaçlı kontroller devam etmektedir” denildi.

Tunceli Zel Dağı bölgesinde başlayan yangının kısmen kontrol altına alındığının dile getirildiği açıklamada, “Müdahale çalışmaları havadan 2 helikopter, karadan ise bölgeye ulaşan 20 kişilik Orman Müdürlüğü ve gönüllü ekiplerimiz ve arazözlerle devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, dün şehir merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Aktuluk bölgesinde çıkan yangının havadan 2 helikopter, karadan, emniyet ve jandarmaya ait 6 TOMA, 4 itfaiye, 2 dozer, 2 greyder ve 1 arazöz ile yapılan müdahaleler sonucu tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi. Ayrıca Nazımiye Geriş Köyü Alaca mezrasındaki yangının karadan kontrol altına alındığı, Orman Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve gönüllülerden oluşan 15 kişilik ekip ile soğutma çalışmalarının tamamlandığı vurgulandı.

Açıklamada Pülümür ilçesi Balpayam köyü, Çiko ve Sungurcuk mezraları arasındaki bölgede çıkan yangına ekiplerin karadan müdahale ettiği, Zel Dağı yangınının kontrol altına alınmasının ardından bölgeye havadan helikopterlerle müdahaleye başlanacağı belirtildi. Valilik, tüm yangınların aynı zamanda İnsansız Hava Araçları ile havadan takip edildiğini de kaydetti.