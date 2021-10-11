Son Dakika
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Akşam: “Dış ticaretin finansmanı tarafında Türkiye’nin ana bankalarından biri olmayı hedefliyoruz”
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor"
Tunceli’deki ‘Doğu çınarı’ anıt ağaç olarak tescil edildi
Tunceli’nin Pertek ilçesinde bulunan ’Doğu çınarı’ anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alındı.
Çevre 11.10.2021, 12:13
Tunceli’nin Pertek ilçesinde bulunan ’Doğu çınarı’ anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alındı.
Pertek ilçesi Sağman köyünde bulunan ’Doğu çınarının’ anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alındığı belirtildi. Görenlerin hayrete düştüğü çınar ağacının gövdesinin 22 metre, yüksekliğinin 60 metre olduğu kaydedildi.