Tunceli’de Zenginpınar Şelalesi baharla birlikte coştu

Tunceli’de bulunan Zenginpınar Şelalesi yağışlarla birlikte coştu.

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu kenarında bulunan ve kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Zenginpınar Şelalesi, karların erimesi ve devam eden sağanak yağışlarla birlikte adeta coştu. Yanında kurulu bulunan tesisi ziyaret eden ve karayolunu kullanan vatandaşların dikkati çeken şelale, bembeyaz köpüklü sularıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Yaz mevsimine kadar coşkunluğunu devam ettiren şelalenin en coşkun döneminde olduğunu dile getiren doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, “Burası Tuncelililerin en çok uğradığı mekanlardan biri. Özellikle yol kenarında olması ayrı bir güzellik. Haziran ve temmuz aylarında kuruma noktasına kadar düşüyor. Fakat kar sularının erimesi ve yağmur sularının artması ile coşmuş durumda. İlerleyen zamanlarda maalesef kuruyacak. Şu an görsel şölen hat safhada. Gezilip, görülebilir bir yer. Yol kenarında olması da büyük bir avantaj ve turist çeken bir yer. Burası aynı zamanda ilimizin de su kaynağı. Kent merkezine buradan su iletimi de sağlanıyor” dedi.