Tunceli’de yılanların dansı görüntülendi

Tunceli’de bir köyde iki yılanın dansı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Nazimiye ilçesi Geriş Koyu mevkiinde köyüne giden vatandaşlar, yol üzerinde iki yılanı fark etti. Yılanların birbirine sarılı bir şekilde dans ettiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yılanlar, belirli bir süre otlarında arasına giderek gözden kayboldu.