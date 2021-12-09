Tunceli’de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin lira ceza

Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde koruma altında bulunan 2 yaban keçisini avlayan 2 şahsa toplam 126 bin TL cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkiinde av koruma, kontrol faaliyetleri yürüttü. Kontroller esnasına ışıkları kapalı vaziyette seyir halinde olan bir traktör tespit edildi. Takibe alınarak durdurulan traktörün arka kısmında 2 adet ölü yaban keçisi ele geçirildi. Sırtlarında av tüfekleri olan ve kaçmaya çalışan 2 şahıs ise tespit edildi.

Şahıslara, 120 bin TL tazminat cezası ve 6 bin TL idari para cezası olmak üzere toplamda 126 bin TL cezai işlem uygulandı.