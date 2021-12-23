Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tunceli’de etkili olan kar ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Tunceli’de havaların soğuması ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte beslenme sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü unutmadı. Sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Pülümür ve Nazmiye ilçelerinde doğaya 350 kilo buğday bıraktı.

Olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde devam edileceği bildirildi.